РЖД готовы перевезти белорусские удобрения, но не в ущерб российским производителям

Источник материала: Tut.by

Российские железные дороги готовы перевозить все нефтепродукты, которые Беларусь планирует перенаправить в российские порты. Однако с доставкой белорусских удобрений есть определенные нюансы. Об этом журналистам рассказал заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.



Фото: pfoto-rzd.com

Он напомнил, что РЖД уже предоставили 50%-ную скидку до конца 2025 года на вывоз белорусских нефтепродуктов через российские порты и возврат порожняка.

— Направления, которые рассматриваются сегодня для перевозки нефтепродуктов, не самые загруженные. Емкость портов РФ позволяет забрать весь объем нефтепродуктов, который производит Республика Беларусь, поэтому если будут решения дополнительные приняты, то Российские железные дороги будут готовы это обеспечить по хорошей цене и с хорошим качеством, — сказал Шило (цитата по ТАСС ).

РЖД рассчитывают, что смогут получить таким образом около 6 млн тонн дополнительных грузов. Речь идет об объеме поставок через порты стран Балтии. Всего Беларусь поставляет на экспорт ежегодно 10−11 млн тонн нефтепродуктов.

Что касается транспортировки белорусских калийных удобрений, то это более сложная задача для России. С одной стороны, в России для этого пока нет достаточных портовых мощностей, сообщает РИА «Новости» .

При этом РЖД готовы обсудить с белорусской стороной варианты поставок удобрений, но так, чтобы скидки не поставили в неравные условия российских производителей калийных удобрений.

— Может получиться так, что, создавая условия для белорусов, мы своими руками сделаем так, что наши калийные удобрения станут проигрывать конкурентную гонку из-за тарифных решений. Поэтому пока это детально не рассматривалось. У нас не было предложений в этом отношении, — сказал Алексей Шило.

Александр Лукашенко решил переориентировать белорусские грузы из портов стран Балтии на российские в ответ на санкции Литвы, Латвии и Эстонии против 30 белорусских высокопоставленных чиновников. Белорусский лидер даже предложил Владимиру Путину вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области. В настоящее время в этом регионе реализуется несколько проектов по созданию мощностей для перевалки грузов. По оценкам экспертов, только один из них может подойти для возможной диверсификации, которой грозит Лукашенко.

Участники рынка считают , что нефтепродукты белорусских производителей могут быть экспортированы через Высоцк и Усть-Лугу (оба — Ленинградская область) в случае достижения политических договоренностей между руководителями двух стран.

— Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно, — заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи.