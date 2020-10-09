Пора покупать валюту? Какие курсы установили банки перед выходными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Купить утром в пятницу столичные банки предлагают доллар по курсу от 2,585 рубля, евро - от 3,042 рубля, российский рубль - от 3,355 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг рубль укрепился по отношению к основным валютам корзины. Последние торги на текущей неделе начались с заметного падения доллара и евро и небольшой просадки российского рубля.

До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Так, доллар по лучшему курсу в 2,585 рубля предлагает Альфа-Банк и Технобанк. В БСБ Банке американскую валюту продают по 2,588 рубля, в Беларусбанке, банке "Решение", БНБ-Банке, банке "Дабрабыт" и Паритетбанке - по 2,59 рубля. В остальных обменниках курс доллара варьируется от 2,593 до 2,64 рубля.

Купить евро по самому низкому курсу в 3,042 рубля можно в отделениях Альфа-Банка. Курс евро в 3,043 рубля установил Технобанк, в 3,045 рубля - БСБ Банк. Также по городу общеевропейскую валюту можно найти по курсу от 3,048 до 3,1 рубля.

Выгоднее всего приобретать российский рубль по курсу 3,355 белорусского рубля за сотню в БСБ Банке. Банк "Дабрабыт" реализует российскую валюту по курсу 3,359 белорусского рубля, Беларусбанк, банк "Решение", Технобанк и ТК Банк - по 3,36 белорусского рубля. В других местах по городу российский рубль можно найти по курсу от 3,363 до 3,45 белорусского рубля за сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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