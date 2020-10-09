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Такое видели только в боевиках: Караник о системе безопасности БелАЭС

09.10.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Безопасность на Белорусской атомной станции обеспечена на высшем уровне, об этом сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник.

"Прямо скажу: очень порадовали технологии безопасности, которые реализованы на этой станции, она относится к станциям уже нового поколения. На этапе проектирования и строительства были учтены опыт и эксплуатация станций, в том числе, подробно разбирались и учитывались как причины чернобыльской аварии, так и аварии на Фукусиме", - рассказал Караник в интервью РИА Новости.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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Он выразил уверенность в том, что соседним странам незачем беспокоиться за безопасность объекта – АЭС, по словам губернатора, оснащена всевозможными современными системами, в том числе и контроля доступа на объект.

"Когда объясняешь, чтобы попасть на станцию, надо не только иметь пропуск, знать код, привязанный к этому пропуску, и пройти сканирование радужки глаза. А для того, чтобы попасть ближе к центральному пульту управления, в дополнение ко всем этим мерам безопасности еще и сканируется сосудистый рисунок ладони. То есть это то, что в принципе мы видели в боевиках", - отметил Караник.

Пресс-тур и учебный центр

По словам губернатора, объект вскоре могут открыть для журналистов и показать, помимо станции, и учебный центр для подготовки специалистов-атомщиков.

"Мы планируем, наверное, сделать какой-то пресс-тур и показать, в том числе, журналистам, там замечательный учебно-тренировочный центр; на базе учебно-тренировочного центра – каким образом будет обеспечиваться безопасность данной станции", - рассказал Караник.

Говоря об учебном центре, он отметил, что в нем есть полная копия центрального пульта управления АЭС – вплоть до цвета стен и плитки.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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На АЭС планируется организовать пресс-тур, чтобы показать, как работает станция, а также и учебный центр для атомщиков.
 
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