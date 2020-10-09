Процентные ставки по депозитам и кредитам резко взлетели

Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было невозможно. А оформить возобновляемую кредитку теперь можно только в трех банках.

О ставке рефинансирования и о РВСР (расчетная величина стандартного риска — инструмент, используемый Нацбанком для ограничения роста ставок на банковском рынке) уже никто не вспоминает.

В некоторых банках ставки по депозитам взлетели сразу на 9 процентных пунктов, достигнув 22-23% годовых. На кредитном рынке ситуация еще мрачнее: взять кредит предлагается под 30-40% годовых. И это при том, что данный сегмент в последнее время находится в стагнации: многие банки в принципе свернули кредитование до лучших времен.

Стоит напомнить, что ставка рефинансирования в настоящее время составляет 7,75% годовых, а РВСР при кредитовании физических лиц — 13,35% (именно на это значение должны ориентироваться банки в своей депозитной и кредитной деятельности).

Судя по всему, оба этих показателя в настоящее время утратили экономический смысл и носят лишь декларативный характер.

В чем причина?

Данная ситуация сложилась из-за того, что банки столкнулись с резким дефицитом ликвидности. Национальный банк резко ограничил им доступ к рублевым ресурсам, чтобы не допустить очередного витка валютной напряженности.

В результате у банков не оказалось денег не только на покупку валюты, но и на выдачу кредитов. Теперь они вынуждены привлекать ресурсы в виде вкладов, предлагая по ним завышенные ставки, а что касается кредитования — то деньги выдаются очень выборочно и фактически под «бандитский» процент.

Что может быть дальше?

Если проблемы с ликвидностью продолжатся, экономика столкнется с проблемой недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, пополнение оборотных средств, закрытие кассовых разрывов, в конце концов — на выплату зарплаты. В конечном итоге это чревато кризисом неплатежей.

Если же Национальный банк будет удовлетворять все запросы коммерческих банков по предоставлению ликвидности, значительные объемы рублевых ресурсов могут оказаться на валютном рынке, создав очередной виток напряженности вплоть до угрозы серьезной девальвации.

В банках осталось всего три варианта кредиток