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Процентные ставки по депозитам и кредитам резко взлетели
09.10.2020 13:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было невозможно. А оформить возобновляемую кредитку теперь можно только в трех банках.
Депозитные ставки в некоторых банках взлетели на 9%, достигнув 22-23% годовых. На кредитном рынке ситуация еще хуже: кредит можно взять под 30-40% годовых.
И это при том, что многие банки в принципе перестали давать кредиты до лучших времен. Напомним, в конце августа семь белорусских банков («Белорусский народный банк», «Технобанк», «БПС-Сбербанк», «Альфа-Банк», «БелВЭБ», «РРБанк», «Абсолютбанк»)
Стоит напомнить, что ставка рефинансирования была снижена НБРБ с 1 июля и в настоящее время
В чем причина?
Национальный банк резко сократил банкам доступ к рублевым ресурсам, чтобы не допустить очередного витка валютной напряженности. Из-за чего в белорусских банках произошел резкий дефицит ликвидности
В результате у них не оказалось средств на покупку валюты и на выдачу кредитов частным лицам. Теперь банкам приходится привлекать денежные ресурсы в виде вкладов, предлагая по ним достаточно высокие ставки, а кредит теперь получить практически невозможно и процентная ставка заставляет задуматься о необходимости.
Что может быть дальше?
Если в экономике ничего не изменится, то возникнет проблема недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, закрытие кассовых разрывов, в конце концов — люди перестанут получать зарплаты.
Если же Национальный банк будет предоставлять ликвидность коммерческим банкам, то может возникнуть очередной виток напряженности вплоть до угрозы девальвации.
В банках осталось всего три варианта кредиток
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Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было...
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