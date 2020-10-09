Процентные ставки по депозитам и кредитам резко взлетели

Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было невозможно. А оформить возобновляемую кредитку теперь можно только в трех банках.

Депозитные ставки в некоторых банках взлетели на 9%, достигнув 22-23% годовых. На кредитном рынке ситуация еще хуже: кредит можно взять под 30-40% годовых.

И это при том, что многие банки в принципе перестали давать кредиты до лучших времен. Напомним, в конце августа семь белорусских банков («Белорусский народный банк», «Технобанк», «БПС-Сбербанк», «Альфа-Банк», «БелВЭБ», «РРБанк», «Абсолютбанк») приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатировали: в стране подорвано доверии к государственным институтам, к которым относится и банковская система.

Стоит напомнить, что ставка рефинансирования была снижена НБРБ с 1 июля и в настоящее время составляет 7,75% годовых, а РВСР при кредитовании физических лиц - 13,35%.

В чем причина?

Национальный банк резко сократил банкам доступ к рублевым ресурсам, чтобы не допустить очередного витка валютной напряженности. Из-за чего в белорусских банках произошел резкий дефицит ликвидности

В результате у них не оказалось средств на покупку валюты и на выдачу кредитов частным лицам. Теперь банкам приходится привлекать денежные ресурсы в виде вкладов, предлагая по ним достаточно высокие ставки, а кредит теперь получить практически невозможно и процентная ставка заставляет задуматься о необходимости.

Что может быть дальше?

Если в экономике ничего не изменится, то возникнет проблема недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, закрытие кассовых разрывов, в конце концов — люди перестанут получать зарплаты.

Если же Национальный банк будет предоставлять ликвидность коммерческим банкам, то может возникнуть очередной виток напряженности вплоть до угрозы девальвации.

В банках осталось всего три варианта кредиток