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Процентные ставки по депозитам и кредитам резко взлетели

09.10.2020 13:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было невозможно. А оформить возобновляемую кредитку теперь можно только в трех банках.

Депозитные ставки в некоторых банках взлетели на 9%, достигнув 22-23% годовых. На кредитном рынке ситуация еще хуже: кредит можно взять под 30-40% годовых.

И это при том, что многие банки в принципе перестали давать кредиты до лучших времен. Напомним, в конце августа семь белорусских банков («Белорусский народный банк», «Технобанк», «БПС-Сбербанк», «Альфа-Банк», «БелВЭБ», «РРБанк», «Абсолютбанк») приостановили кредитование частных лиц в связи с ростом девальвационных ожиданий и проблемами с ликвидностью. Эксперты констатировали: в стране подорвано доверии к государственным институтам, к которым относится и банковская система.

Стоит напомнить, что ставка рефинансирования была снижена НБРБ с 1 июля и в настоящее время составляет 7,75% годовых, а РВСР при кредитовании физических лиц - 13,35%.

В чем причина?

Национальный банк резко сократил банкам доступ к рублевым ресурсам, чтобы не допустить очередного витка валютной напряженности. Из-за чего в белорусских банках произошел резкий дефицит ликвидности  

В результате у них не оказалось средств на покупку валюты и на выдачу кредитов частным лицам. Теперь банкам приходится привлекать денежные ресурсы в виде вкладов, предлагая по ним достаточно высокие ставки, а кредит теперь получить практически невозможно и процентная ставка заставляет задуматься о необходимости.

Что может быть дальше?

Если в экономике ничего не изменится, то возникнет проблема недофинансирования. Предприятия не смогут брать кредиты на развитие производства, закрытие кассовых разрывов, в конце концов — люди перестанут получать зарплаты.

Если же Национальный банк будет предоставлять ликвидность коммерческим банкам, то может возникнуть очередной виток напряженности вплоть до угрозы девальвации.

В банках осталось всего три варианта кредиток

Банк, кредитная карта

Ставка (изменение с июля); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости

Справка о доходах; график погашения; дополнительные условия

Альфа-Банк,
Альфа-Кредитка

первые 30 дней — 0,1%, далее — 27,9% (+4 п. п.); от 500 до 5 тыс. BYN; 3 года; 3 года

без справки о доходах; основной долг равными долями до конца срока действия карты + проценты; 3% комиссия за снятие наличных в кассе и в банкоматах

Банк Дабрабыт,
Новая

первые 30 дней — 0,000001%, далее — 27,99% (+8 п. п.); от 500 до 20 тыс. BYN; 5 лет; 12 месяцев

без справки о доходах при сумме до 5 тыс. BYN; не менее 3% от основного долга плюс проценты до 20-го числа месяца; 5% манибэк на категории «Кафе, развлечения» и т.д., 3% — АЗС и гипермаркеты, 0,5% — остальное; 3,5% за снятие наличных в кассе и банкоматах банка свыше лимита 50 BYN/мес.

Банк ВТБ,
Портмоне

13,35% (-0,26 п. п.); до 5 тыс. BYN; 48 месяцев; 12 месяцев

без справки о доходах; не менее 2% от основного долга плюс проценты до 12−15-го числа месяца; сервисное обслуживание счета 9,9 BYN в месяц или бесплатно при соблюдении условий; снятие наличных в сети банка без комиссий

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ситуация на банковском рынке выходит из-под контроля. Процентные ставки по кредитам и депозитам поднялись до уровня, о котором еще недавно и подумать было...
 
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