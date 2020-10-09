Доллар и евро потеряли больше трех копеек накануне выходных

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Доллар, евро и российских рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Последние торги на этой неделе начались с заметного укрепления белорусского рубля к доллару и евро и не такого значительного по отношению к российскому рублю. До конца торгов рубль сумел не сдать свои позиции.

По результатам торгов 9 октября Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные:

1 доллар - 2,578 рубля,

1 евро - 3,0404 рубля,

100 российских рублей - 3,3465 белорусского рубля.

По сравнению со вчерашним курсом доллар подешевел сразу на 1,34% или на 0,035 рубля, евро потерял 1,1% или 0,0339 рубля, а российский рубль просел на 0,18% или 0,0061 белорусского рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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