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Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС может быть завершен в этом году
09.10.2020 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 окт – Sputnik. Первый этап создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должен быть завершен до конца текущего года, сообщил в пятницу премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Первый этап подразумевает под собой формирование методической и организационной основы.
© Sputnik / Алексей Даничев
"Формирование общих энергетических рынков в ЕАЭС, сопряженное с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий, рассматриваем в качестве важнейшей задачи для создания действительно экономического союза", - сказал Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, его слова цитирует
В декабре Минск предлагает провести заседание Высшего Евразийского экономического совета. В качестве площадки предлагается белорусская столица.
Общий рынок газа ЕАЭС является частью экономической интеграции в рамках Союза. В начале 2020 года Федеральная антимонопольная служба России заявляла о том, что общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе будет создан не позднее 2025 года. По словам заместителя ФАС Анатолия Голомолзина, концепция рынка уже определена, а программу по его формированию одобрили главы государств, входящих в ЕАЭС.
В настоящее время в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Объединение начало функционировать с 1 января 2015 года.
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Беларусь предлагает провести у себя заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре.
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