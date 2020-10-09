Запуск АЭС: найдены новые потребители электроэнергии, людей на Лукомльской ГРЭС не будут сокращать

Источник материала: Tut.by

Совет министров скорректировал комплексный план развития электроэнергетической сферы с учетом завершения строительства БелАЭС в 2022 году. Это следует из постановления правительства № 582 от 6 октября.



Фото: Василий Семашко, TUT.BY

В частности, внесены изменения в межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. Дело в том, что после запуска в Островце атомной электростанции производство электроэнергии в Беларуси резко вырастет. Поэтому власти еще с 2016 года стали искать потенциальных потребителей среди субъектов хозяйствования. На тот момент потребление оценивалось в 1,6 млрд кВт·ч в год.

В соответствии с новым документом за год количество потенциальных проектов выросло со 148 до 178, а прогноз по увеличению потребления электроэнергии увеличен с 2,7 до 2,8 млрд кВт·ч. На эти цели может быть задействовано 1,19 тыс. МВт вводимых мощностей БелАЭС.

Наибольший вклад в увеличение потребления электроэнергии должны внести крупные промышленные предприятия, которые реализуют проекты по модернизации производства. Запланирована также электрификация участков дорог и освещение магистралей, комплекс мероприятий в системе ЖКХ. Правительство также надеется на резидентов китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», количество которых за прошедший год возросло.

В комплексном плане развития электроэнергетической сферы также перенесен на один год — с 2021-го на 2022-й — срок завершения строительства и ввод 800 МВт пиково-резервных мощностей на действующих в Беларуси электростанциях. Эти мощности не будут участвовать в постоянной генерации и строятся с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС.

Беларусь возводит АЭС рядом с Островцом в Гродненской области за счет российского госкредита по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2,4 тыс. МВт. АЭС сможет производить 18 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Александр Лукашенко заявлял, что запуск первого энергоблока планируется 7 ноября 2020 года. Завершить строительство атомной станции надеются в 2022 году.

Ранее эксперты предполагали, что после ввода в строй БелАЭС может понадобиться консервация некоторых действующих электростанций. В 2017 году был объявлен тендер «по выбору и обоснованию методов длительной консервации оборудования энергоблоков Лукомльской ГРЭС». Сотрудники этой электростанции стали опасаться, что после запуска АЭС и в случае консервации хотя бы половины ГРЭС могут лишиться рабочих мест.

— В данном случае речь идет не о полной консервации энергоблоков Лукомльской ГРЭС, а об их «холодном» резервировании, когда оборудование выключено, но готово к работе и при необходимости может быть запущено в любой момент. Данная методика действительно отрабатывается на ГРЭС. При этом оптимизации численности оперативного персонала не планируется, — сказала TUT.BY пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович.