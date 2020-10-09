«Переобулись те, кого я вырастил на своих руках». Лукашенко озвучил главные критерии при отборе кадров

Источник материала: Tut.by

Главным критерием при отборе кадров должна стать преданность претендента власти. Об этом Лукашенко заявил 9 октября на совещании по ситуации в стране.



Фото: unsplash.com

— Наиважнейший вопрос, который сейчас стоит — надежность. Мы уж слишком вольно чувствовали себя при подборе и назначении кадров, а они потом переобулись некоторые. И переобулись ведь те, кого я вырастил на своих руках. Поэтому надежность сейчас, патриотизм, преданность идеям народа — выдвигается на первое место, — заявил Лукашенко. Соответствующее видео разместил телеграм-канал «Пул Первого».