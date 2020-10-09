ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бабарико о лишении лицензии адвоката Пыльченко: Это нарушение моего права на защиту и давление на меня

09.10.2020 14:03 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико обратился в министерство юстиции по поводу намерения лишить лицензии его адвоката Александра Пыльченко. Экс-претендент в президенты считает, что таким образом его хотят лишить права на защиту. О реакции Бабарико на намерение Минюста TUT.BY рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Адвокаты Лаевский и Пыльченко посетили Виктора Бабарико в СИЗО КГБ и рассказали ему о вызове адвоката Александра Пыльченко на заседание Квалификационной комиссии при Минюсте, где 15 октября будет рассматриваться вопрос о прекращении его лицензии на адвокатскую деятельность.

Виктор Бабарико написал обращение в Минюст.

«Я хочу заявить, что намерение лишить моего защитника лицензии я расцениваю как нарушение моего права на защиту и давление на меня. Я уже не имею возможности воспользоваться юридической помощью адвоката Максима Знака, которому была выдана доверенность на представление моих интересов в судах, в том числе по вопросам осуществления избирательных прав. Сейчас он заключен под стражу. Манеру, в которой устраняют моего защитника Александра Пыльченко, я считаю способом противодействия оказанию мне юридической помощи. Прошу настоящее заявление рассмотреть на заседании Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, учесть мое мнение и уведомить меня о результатах рассмотрения данного заявления», — цитирует заявление Бабарико его адвокат Дмитрий Лаевский.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Адвокату Александру Пыльченко - защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой - в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар и евро потеряли больше трех копеек накануне выходных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.10.2020
Mir24.TV Belarus
09.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика