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На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

09.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На улице Жуковского, недалеко от ст.м. «Ковальская Слобода» появилась еще одна стройка — довольно быстрыми темпами здесь возводится «многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения». Застройщик рассказал журналисту Realt.by, для кого предназначена новостройка и когда выйдет первая проектная декларация.

На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

На ул. Жуковского в Минске началось строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и надземным паркингом со встроенными помещениями общественного назначения. Как удалось выяснить, это будет пятисекционный 16-этажный каркасный дом на 376 квартир.

На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

Расположение у будущего дома довольно интересное. Недостатком можно назвать тот факт, что дом будет фактически стоять на перекрестке ул. Жуковского и Аэродромной. Однако есть и преимущества: близость к активно застраивающемуся ЖК «Минск-Мир» и вот-вот открывающейся ст.м. «Ковальская Слобода».

На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

Как оказалось, купить квартиру в новостройке возле ст.м. «Ковальская Слобода» смогут далеко не все — жилье здесь предназначено лишь для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал не много о строящейся высотке:

— Этот дом будет предназначен для нуждающихся и не предусматривает каких-то особых новшеств. По нормативному сроку ввод этой высотки — 2 квартал 2022 года, при этом первую проектную декларацию мы рассчитываем разместить где-то к концу этого года.  

Также директор МДК уточнил, что первые звонки от заинтересованных дольщиков уже поступали. Однако, к сожалению, более подробной информации застройщик пока предоставить не может. 

На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Жуковского, недалеко от ст.м. «Ковальская Слобода» появилась еще одна стройка — довольно быстрыми темпами здесь возводится «многоквартирный жилой дом со...
 
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