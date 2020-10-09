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На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
09.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На улице Жуковского, недалеко от ст.м. «Ковальская Слобода» появилась еще одна стройка — довольно быстрыми темпами здесь возводится «многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения». Застройщик рассказал журналисту Realt.by, для кого предназначена новостройка и когда выйдет первая проектная декларация.
Как оказалось,
— Этот дом будет предназначен для нуждающихся и не предусматривает каких-то особых новшеств. По нормативному сроку ввод этой высотки — 2 квартал 2022 года, при этом первую проектную декларацию мы рассчитываем разместить где-то к концу этого года.
Также директор МДК уточнил, что первые звонки от заинтересованных дольщиков уже поступали. Однако, к сожалению, более подробной информации застройщик пока предоставить не может.
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На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года
На улице Жуковского, недалеко от ст.м. «Ковальская Слобода» появилась еще одна стройка — довольно быстрыми темпами здесь возводится «многоквартирный жилой дом со...
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