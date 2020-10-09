На ул. Жуковского в Минске началось строительство еще одной высотки: первые квартиры в продаже появятся к концу года

Как оказалось, купить квартиру в новостройке возле ст.м. «Ковальская Слобода» смогут далеко не все — жилье здесь предназначено лишь для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Директор Минского домостроительного комбината Юрий Серегин рассказал не много о строящейся высотке:

— Этот дом будет предназначен для нуждающихся и не предусматривает каких-то особых новшеств. По нормативному сроку ввод этой высотки — 2 квартал 2022 года, при этом первую проектную декларацию мы рассчитываем разместить где-то к концу этого года.

Также директор МДК уточнил, что первые звонки от заинтересованных дольщиков уже поступали. Однако, к сожалению, более подробной информации застройщик пока предоставить не может.