|
Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года
09.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2020 год войдёт в историю рынка
Предложение квартир на фоне низкой активности арендаторов в очередной раз выросло. Общее количество квартир, которые побывали в базе в сентябре, превысило августовский уровень на 8.5%.
Изменение цен на аренду квартир в сентябре оказалось разнонаправленным. 2-комнатные квартиры подешевели, в то время как «трешки» немного выросли в цене.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 281 (без изменений);
* 2-комнатные квартиры — $ 349 (снижение на 0.9 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 439 (рост на 0.7 %);
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон высокого спроса на аренду квартир в этом году оказался как никогда коротким, и впервые за 5 лет не привел к росту цен.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)