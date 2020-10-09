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Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

09.10.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

2020 год войдёт в историю рынка аренды квартир, как год с самым коротким периодом повышенного спроса. Только в июле и августе частота запросов о поиске съёмного жилья находилась на уровне, который можно назвать высоким. Уже в сентябре спрос вновь упал ниже среднего многолетнего значения, опустившись по сравнению с августом на 27%.

В прошлые годы спрос оставался высоким с начала лета и до середины осени.

Предложение квартир на фоне низкой активности арендаторов в очередной раз выросло. Общее количество квартир, которые побывали в базе в сентябре, превысило августовский уровень на 8.5%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

Изменение цен на аренду квартир в сентябре оказалось разнонаправленным. 2-комнатные квартиры подешевели, в то время как «трешки» немного выросли в цене.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 281 (без изменений);

* 2-комнатные квартиры — $ 349 (снижение на 0.9 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 439 (рост на 0.7 %);

За последние 12 месяцев аренда квартир в Минске подешевела на 2.1-5.9 % в зависимости от типа квартир.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

Инвестиционная привлекательность аренды в сентябре немного сократилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

 
Теги: Минск
 
 
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Сезон высокого спроса на аренду квартир в этом году оказался как никогда коротким, и впервые за 5 лет не привел к росту цен.
 
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