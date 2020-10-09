Обзор рынка аренды квартир в Минске за сентябрь 2020 года

2020 год войдёт в историю рынка аренды квартир , как год с самым коротким периодом повышенного спроса. Только в июле и августе частота запросов о поиске съёмного жилья находилась на уровне, который можно назвать высоким. Уже в сентябре спрос вновь упал ниже среднего многолетнего значения, опустившись по сравнению с августом на 27%.

В прошлые годы спрос оставался высоким с начала лета и до середины осени.

Предложение квартир на фоне низкой активности арендаторов в очередной раз выросло. Общее количество квартир, которые побывали в базе в сентябре, превысило августовский уровень на 8.5%.