Уволен советник-посланник и экс-временный поверенный в делах Беларуси в Казахстане

Источник материала: Tut.by

Постановлением Совета министров освобожден от должности советник-посланник и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Казахстане Игорь Шолодонов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Совсем недавно, в июле, послом Беларуси в Казахстане был назначен Павел Утюпин, с августа 2018 года занимавший пост министра промышленности.

Игорь Шолодонов занимал в посольстве должность советника-посланника, а в короткий период отсутствия посла был назначен временным поверенным в делах Беларуси в Казахстане.

Во время президентских выборов Игорь Шолодонов возглавлял участковую избирательную комиссию на территории посольства Беларуси в Нур-Султане. На этом участке победила Светлана Тихановская, набрав 42 голоса против 34 у Александра Лукашенко.

Освобождение от должности Шолодонова пополнило список уволенных работников диппредставительств и МИД. В частности сообщалось об отставке главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. Был освобожден от должности чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Словацкой Республике Игорь Лещеня. После участия в пикете перед зданием внешнеполитического ведомства уволен начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок. Не работает в МИД и поддержавшая его Елена Копанева, замначальника управления Евразийской интеграции. Лишен дипломатического ранга и уволен посол Беларуси в Испании Павел Пустовой. Также был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра.