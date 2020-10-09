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Уволен советник-посланник и экс-временный поверенный в делах Беларуси в Казахстане
09.10.2020 14:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Постановлением Совета министров
Совсем недавно, в июле, послом Беларуси в Казахстане был
Игорь Шолодонов занимал в посольстве должность советника-посланника, а в короткий период отсутствия посла был назначен временным поверенным в делах Беларуси в Казахстане.
Во время президентских выборов Игорь Шолодонов возглавлял участковую избирательную комиссию на территории посольства Беларуси в Нур-Султане. На этом участке
Освобождение от должности Шолодонова пополнило список уволенных работников диппредставительств и МИД. В частности сообщалось об отставке
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Советник-посланник посольства Беларуси в Казахстане Игорь Шолодонов уволен постановлением Совмина
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