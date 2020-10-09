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Беларусь предлагает провести декабрьское заседание ВЕЭС в Минске

09.10.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт - Sputnik. Беларусь предлагает провести заседание Высшего евразийского экономического совета в Минске в декабре, об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко в пятницу на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Ереване.

© SputnikСтрингер
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"Белорусская сторона рассчитывает провести в декабре 2020 года в Минске заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором будут подведены итоги белорусского представительства и приняты стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - цитирует его РИА Новости.

В настоящее время в Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. Объединение начало действовать с 1 января 2015 года.

В пятницу прошло заседание межправительственного совета ЕАЭС в Ереване. Встреча глав правительств была ранее запланирована в традиционном формате (не в режиме онлайн или видеоконференции), однако вопросы о проведении мероприятия вызвало введение в Армении военного положения, связанного с вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе.

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Теги: Минск
 
 
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Планируется, что на этом заседании подведут итоги белорусского представительства и обозначат стратегические направления развития евразийской экономической...
 
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