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Варшава отозвала из Беларуси 32 польских дипломата. Этого требовал белорусский МИД

09.10.2020 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.


Фото: Reuters

«Отозвали ровно столько, сколько нас попросила белорусская сторона», — сообщили в посольстве Польши.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси 2 октября потребовало сократить количество работающих в Беларуси дипломатов в посольствах Польши и Литвы. Белорусский МИД заявил, что в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 всего 18.

— Ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси, — так аргументировал требование пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Варшава пока не планирует предпринимать аналогичный ответ по отношению к белорусским дипломатам в Польше.

 
 
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По требованию белорусской стороны в посольстве Польши уменьшили количество дипломатов
 
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