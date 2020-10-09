Лавров рассказал о двух тенденциях в ЕС по отношению к Беларуси

Источник материала: Tut.by

Позиция Европейского союза по ситуации в Беларуси противоречива, однако большинство ответственных и серьезных членов сообщества против того, чтобы сжигать мосты в отношениях с Минском. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС .



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Он указал, что в ЕС сосуществуют две тенденции в плане того, как относиться к ситуации в Беларуси. «Первая тенденция всячески подпитывается теми странами, которые являются непосредственными соседями Беларуси, прежде всего Литвой и Польшей, которые занимают агрессивную позицию, включая апеллирование к историческим временам, когда существовало и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая. Эти страны явно движимы искушением, достаточно серьезным, освоить дополнительное геополитическое пространство, так сказать. Причем [они] делают это под неприкрытым лозунгом: не допустить, чтобы Беларусь оставалась вместе с Россией, надо оторвать Беларусь от России. Таких в ЕС, насколько я понимаю, меньшинство», — отметил министр.

«Другая тенденция, которую продвигают ответственные, серьезные государства, заключается в том, что ЕС не следует повторять те ошибки, которые были совершены в отношении Украины. <…> Эти две тенденции сталкиваются, они едва ли могут быть совместимы. Поэтому ЕС принимает заявления, которые достаточно обтекаемы, в них явно чувствуется, что между этими двумя тенденциями есть такое молчаливое пока большинство, которое очень не хочет сжигать мосты и делать какие-то заявления, которые не смогут потом реализоваться», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения конституционной реформы в стране. «Это является хорошей возможностью наладить общенациональный диалог, в ходе которого все слои белорусского общества могут договориться о том, как они хотят дальше развивать свое государство, свою нацию», — резюмировал он.

Евросоюз 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Беларуси, ответственных, по мнению сообщества, за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Страны Балтии в конце сентября утвердили собственный список санкций против Беларуси, в который вошли более 100 должностных лиц.