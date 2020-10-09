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Политику Анатолию Лебедько дали 15 суток
09.10.2020 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток,
Его судили за участие в несанкционированной акции.
Напомним, экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября
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Его судили за участие в несанкционированной акции.
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