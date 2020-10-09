Политику Анатолию Лебедько дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошел суд над политиком Анатолием Лебедько. Ему дали 15 суток, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Его судили за участие в несанкционированной акции.

Напомним, экс-лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько днем 8 октября перестал выходить на связь . Об этом TUT.BY рассказал глава ОГП Николай Козлов. Позже официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сказала TUT.BY, что Лебедько задержан милицией.