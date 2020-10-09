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В ПВТ приняли 83 новых резидента

09.10.2020 16:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наблюдательный совет Парка высоких технологий зарегистрировал 83 новых резидента, сообщает пресс-служба ПВТ. Среди них представители логистики, электронной коммерции, игровой индустрии, медицины, финтеха, аудита, консалтинга и образования. Всего в него входят 969 компаний.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

76 новых резидента — это компании из Минска и столичного региона, 3 из Гомеля, 2 из Бреста и по одной из Могилева и Полоцка. Две трети новых резидентов ПВТ основаны в течение последних полутора лет.

В состав ПВТ вошли 6 центров разработки зарубежных корпораций, а также резиденты с иностранным капиталом, учрежденные представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Среди них «АйТиЭйч Девелопмент» (США), которая планирует дальнейшую разработку и усовершенствование платформы SOLO — решения в сфере телемедицины. «ТангоМи» (США) будет заниматься разработкой нового функционала стриминговой приложения для вещания в прямом эфире, видеозвонков и обмена сообщениями Tango Live. «Вебби Технолоджис» (Германия) займется разработкой приложения «Veranstaltungsbutler», ориентированного на провайдеров курсов, семинаров и мероприятий, находящихся на территории Германии. «Вераксен Бел» (Кипр) будет создавать и сопровождать мобильные игры.

«ФОРТВИЖН» (Израиль) будет создавать одноименное комплексное решение для повышения маркетинговой эффективности веб-сайтов и мобильных приложений. «Бизнес Солюшинс Лаб Бел» в качестве центра разработки группы компаний BSL (Россия) планирует разрабатывать ПО для техобслуживания воздушных судов.

Среди новоиспеченных резидентов ПВТ белорусская компания «БелСимТех», которая разрабатывает имитационно-моделирующие системы для обучения транспортного персонала. «ЭВО электроникс» занимается созданием программным обеспечением и производством высокотехнологичных устройств для систем «Умный дом» и «Умное здание». А также «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы», которая планирует разрабатывать и производить лазерный аппарат «РЕКОЛАЙН», позволяющий восстанавливать биологические ткани, для применения в дерматологии, гнойной хирургии, реабилитационной и эстетической медицине. «АКДев Групп» создает платформу RadioHeart, на которой любой пользователь без специальных навыков и знаний может создать собственную радиостанцию и построить круглосуточный интернет-эфир, доступный в любой точке мира.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Число резидентов ПВТ выросло до 969
 
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