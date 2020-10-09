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Почетный консул Беларуси в Клайпеде лишился должности после выступления против насилия

09.10.2020 16:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почетный консул Беларуси в Клайпеде Николай Логвин поплатился за свою активную гражданскую позицию. МИД Беларуси освободил его от занимаемой должности, однако узнал он об этом буквально на днях, сообщает DELFI.


Фото: atviraklaipeda.lt

В МИД Литвы соответствующая нота от внешнеполитического ведомства Беларуси пришла еще 22 сентября. На сайте посольства Беларуси в Литве информацию удалили.

Несмотря на то, что почетный консул — лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, он выполняет определенные консульские и репрезентативные функции. При этом лицо, занимающее данный пост, не получает за это вознаграждения.

Николай Логвин стал почетным консулом Беларуси в 2015 году благодаря поддержке клайпедского бизнеса. Он родился в Лиде, но с 1982 года живет и работает в Литве, ходил 15 лет в море, 5 лет работал на паромах. Потом стал экспертом на предприятии «Корабли и люди» в Санкт-Петербурге. С 2012 года Логвин возглавляет в Клайпеде белорусское общество «Крынiца». Помимо прочего, является председателем объединений белорусских общественных организаций Литвы.

Когда в Беларуси начались массовые протесты против Александра Лукашенко, фальсификаций на выборах 9 августа и насилия со стороны силовых ведомств, Николай Логвин подписал коллективное письмо, адресованное властям РБ, от имени действующих за рубежом 30 белорусских общин. Общественники просили руководство страны одуматься и отказаться от политики репрессий против демонстрантов и всех недовольных сложившейся в государстве ситуацией.

 
 
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Несмотря на то, что почетный консул - лицо, не состоящее на дипломатической службе представляемого государства, он выполняет определенные консульские и...
 
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