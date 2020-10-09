Парк высоких технологий зарегистрировал 83 новых резидента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik. Парк высоких технологий, расположенный в Минске, зарегистрировал 83 новых резидента, сообщили Sputnik в пятницу в его пресс-службе.

"Сегодня (9 октября – Sputnik) состоялся совет ПВТ и приняли такое количество резидентов", - пояснили в Парке высоких технологий.

Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых логистика, электронная коммерция, игровая индустрия, медицина, финтех, аудит, консалтинг и образование.

"Одна из компаний создает платформу RadioHeart, на которой любой пользователь без специальных навыков и знаний может создать свою радиостанцию и построить круглосуточный интернет-эфир, доступный в любой точке мира", - рассказали в пресс-службе.

Еще одна компания планирует разрабатывать и производить лазерный аппарат, который позволяет восстанавливать биологические ткани, для применения в дерматологии, гнойной хирургии, реабилитационной и эстетической медицине.

Сообщается, что в состав ПВТ вошли резиденты с иностранным капиталом, которые учреждены представителями Германии, Израиля, Латвии и США. Также присоединились шесть центров разработки зарубежных корпораций.

Большая часть новых резидентов работает в Минске и Минской области, остальные - в Гомеле, Бресте, Могилеве и Полоцке. Среди них есть компании-новички, которые были зарегистрированы сравнительно недавно - в 2019 и 2020 годах.

В настоящий момент Парк высоких технологий объединяет 969 компаний.