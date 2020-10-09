«Я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали». Лукашенко - об отъезде Тихановской

Источник материала: Tut.by

«Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы». Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам. Он рассказал, как экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская покидала Беларусь после выборов. Отрывок встречи показал телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: president.gov.by

— Тихановская забыла, что президент Беларуси ее спас от этой сакральной жертвы. Я рассказывал, когда я вызвал его поздно вечером (показывает на Вакульчика — на тот момент главы КГБ. — Прим. ред.) и говорю: «Немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда». Мы с ним это видели. И была задача переодеть наших ребят из «Альфы» и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что в одном месте тогда собралось 50 иностранных журналистов, Светлана Тихановская и другие.

— В так называемой охране был то ли сотрудник милиции, то ли еще какой-то, и он позвонил в МВД. Просто он усек, что что-то не то происходит: зачем собрали в одном доме столько людей. Его это насторожило, как в народе говорят, чуйка сработала — и он позвонил Караеву (глава МВД. — Прим. ред.). И тогда я снял 120 человек с этих улиц, которые там работали по отморозкам по этим для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы: поджечь штаб и обвинить власть, — заявил Лукашенко.

По его словам, назавтра Светлана Тихановская позвонила министру внутренних дел Юрию Караеву и попросилась на прием, о чем министр потом доложил Лукашенко.

— В целом просьба была одна: «Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда». Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и ей отдали. «Большое спасибо вам», — на шею, плакала. Вывезли, — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что отдал распоряжение посольству Беларуси в Литве, чтобы «помогли ей во всем, в том числе если нужно снять новую квартиру и так далее и тому подобное».

— Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы, все остальное вы знаете. Вот чтобы вы знали, что произошло в то время. Этой сакральной жертвы не случилось. А представьте, если бы это произошло. Поэтому ее никто не выпихивал за границу. Вопрос стоял жизни и смерти. И это было ее желание, — сказал он.

Напомним, Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. Тогда же председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик рассказал , что силовики охраняли объединенный штаб в день выборов в целях предотвратить покушение на жизнь Тихановской. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов.