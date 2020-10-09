Мингорсуд не удовлетворил жалобу сына витебского мэра, который не согласен с арестом

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде рассмотрели жалобу Филиппа Зарянкина, сына витебского мэра. Судья Мингорсуда Максим Лапко оставил без изменений постановление суда Московского района по статье 23.34 КоАП.





На заседании адвокат Кирилл Васильев указал на недоказанность участия Филиппа Зарянкина в массовом мероприятии. Сам Филипп заявил, что не согласен с административным арестом.

На заседание, которое длилось не более 20 минут, поддержать Филиппа пришли супруга Анастасия, старший брат Вадимир и коллега.

Филипп, сын витебского мэра Вадима Зарянкина, был осужден судом Московского района Минска на 13 суток административного ареста за по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Наказание он отбывал в ЦИП на Окрестина и в Жодинском ИВС и вышел оттуда 6 октября. Ранее Филипп утверждал, что в вечер задержания шел домой с работы. Это был тот самый день, когда в Минске проходили марши против инаугурации Александра Лукашенко.

— Меня задержали уже намного позже — после одиннадцати часов вечера. На улице уже никого не было. Я шел один с работы, с Немиги на Городской Вал. При мне не было ни флага, ни плаката, я ничего не скандировал. Просто хотел обойти оцепление силовиков. Мне нужно было перейти перекресток, чтобы вызвать такси. Я спросил у сотрудников — они были в форме, не в касках: можно ли мне перейти улицу или лучше обойти в другом месте. Мне сказали: проходи. Когда я перешел дорогу, другой сотрудник, в каске, скорее всего, омоновец, говорит: «Пройдемте в другую сторону». И мы с ним прошли в отдел милиции, который находится рядом с «МакДональдсом», — рассказывал Филипп Зарянкин.