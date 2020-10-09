Уезжать невыгодно: эксперты об угрозах белорусского IT-сектора

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 окт – Sputnik, Алексей Стефанов. Уже не первую неделю в Минске не утихают разговоры о скором переезде большого числа IT-компаний в Европу. Среди стран называются Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина. Идут разговоры о том, что с отъездом айтишников экономика страны едва ли не обвалится, поскольку эта отрасль якобы приносила в бюджет государства громадные деньги.

Однако цифры говорят скорее о том, что это айтишники в Беларуси жили хорошо, а доход в казну приносили небольшой, поскольку, будучи приписанными к Парку высоких технологий (ПВТ), были освобождены от львиной доли налогов. По данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, за первые 6 месяцев 2020 года на 817 резидентов ПВТ пришлось 191,8 млн белорусских рублей налоговых поступлений. Это всего 1,52% от всех налоговых сборов за этот период. Всего за полгода было собрано около 12,3 млрд рублей налогов.

© Sputnik Поступление платежей в бюджет от ПВТ

Нигде такого не будет

"Никуда они не уедут. Лукашенко создал абсолютно парниковые, тепличные условия для айтишников, которые практически не платят налогов на свой бизнес. Другое дело, что они платят налоги как физические лица и тратят деньги в магазинах, на товары, недвижимость в Минске. И эти деньги в любом случае попадают в белорусскую экономику. Но нигде в мире таких льгот они не получат", – уверен доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Согласно официальным данным, резиденты ПВТ освобождены от большинства налогов, включая налоги на прибыль, добавленную стоимость и недвижимость до 2049 года. В их обязанности входит только раз в квартал оплачивать 1% от выручки в пользу самого парка и платить подоходный налог для сотрудников, который также снижен с 13% до 9%.

Но среди причин уезжать из Беларуси у IT-специалистов все-таки могут быть, считает эксперт. И личное отношение к Лукашенко со стороны айтишников тут не главный довод. Собрать вещи их могут заставить заказчики, потому что, как правило, работают по субподряду, считает Зубец.

"Белорусских специалистов IT-сферы привлекают на субподряд. То есть производитель продукта сидит где-нибудь в Кремниевой долине в США или в Европе – в Мюнхене. Они нанимают, допустим, польскую компанию на субподряд, которая выполняет часть работы. Или индусов. А поляки или индусы, в свою очередь, нанимают белорусов. Таким образом, ребята, сидящие в Минске, являются не авторами продукта, а его исполнителями, которые в общем продукте делают один блок, который к ним пришел даже не через первые, а через вторые руки", – поясняет специалист.

Кто может заставить их уйти с белорусского рынка? Только поляки, литовцы, то есть те компании, которые аффилированы с польским и литовским бизнесом и могут через своих заказчиков попытаться надавить на субподрядчиков на территории Беларуси, считает Зубец.

И добавляет, что с одинаковым успехом айтишники могут сидеть, "как в Минске, так и на Пхукете или в Египте на солнышке греться". Но белорусские условия их устраивают полностью именно из-за льготного режима, "потому что они платят копейки".

"Покидать Беларусь с ее тепличным налоговым режимом не имеет никакого смысла. Плюс к этому надо понимать, что для белорусских айтишников рабочим языком является русский. Они, конечно, могут переехать в Польшу, где с этим проще. Но там они будут иностранцами, придется платить совершенно другие деньги за аренду жилья, там другая стоимость медицинской страховки, а здесь они граждане единого Союзного государства", – отмечает Зубец.

Это все большой пиар

Возможно, русский язык еще поможет работать на Украине, куда белорусских айтишников активно зовут. Президент Владимир Зеленский даже издал специальный указ на этот счет. Но в экспертной среде сомневаются в успехе данной инициативы.

"Это обычный пиар-ход. С точки зрения экономики это заявление Зеленского вообще никак нельзя рассматривать. Это же не закон. Указы нашего президента могут регулировать присуждение наград. А это просто призыв. Указом нельзя поменять налогообложение, ввести льготы, да президент и не может это сделать", – поясняет украинский экономист Александр Охрименко.

Он уверен, что если "какие-то айтишники действительно не захотят жить в Беларуси с президентом Лукашенко, то скорее уедут не на Украину или в Литву, а в США, Израиль или Россию".

"Ехать на Украину смысла нет. Да, у нас довольно много компаний работает в IT-сфере. Но точно так же, как это и в Беларуси, наши айтишники получают заказы из-за границы. Скажем, заказчик сидит в Ирландии, и какая ему разница, где находится исполнитель? Если белорус приедет к нам, он ничего не выиграет. Здесь, на месте, все равно заказов нет. А тем более нет таких льготных условий, как в Минске, налоги платятся на общем основании. Неважно, производит человек IT-продукт или редиской торгует. Какая логика белорусу ехать в Украину и платить больше налогов?", – удивляется специалист.

Никакой катастрофы нет

"В связи с политическими событиями ряд компаний, работников действительно изъявили желание переехать, и страны-соседи активно пытаются этим воспользоваться, видно, что как они хотят оторвать себе лакомый кусок белорусской экономики, белорусского населения. Но если мы посмотрим на реальные цифры, далеко не все, кто высказывает такие намерения, планирует отъезд или уезжает. Это не так легко. Тем более если мы говорим о Прибалтике, где с русским языком будут проблемы. Кроме того, все это другие страны, другая культура и не будет таких беспрецедентных льгот", – считает белорусский политолог Алексей Дзермант.

Он также уверен, что ни одна из стран не сможет предложить белорусским IT-специалистам такие налоговые льготы, как в Парке высоких технологий. Поэтому, когда эмоции, связанные с политической ситуацией улягутся, "куда-то переедет только небольшой процент".

"Существенного влияния на весь ИT-сервис отъезд этой части специалистов не окажет. Да и придут новые люди на место тех, кто, поддавшись на эмоции, уедет. Ничего катастрофичного в данный момент я не наблюдаю. Да и роль IT-компаний в экономике Беларуси тоже переоценивать нельзя", – резюмирует белорусский эксперт.