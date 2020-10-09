Лукашенко: О работе над конституционной реформой мы должны доложить на Всебелорусском народном собрании

Источник материала: Tut.by

В рамках действующей Конституции происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов. Например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам, передает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Что касается подготовки поправок в Конституцию, то этот процесс, по мнению Лукашенко, следует максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого по поручению главы государства в регионах создаются диалоговые площадки.

— Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества, — сказал Лукашенко.

Он отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы.

— Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, — Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта.

Лукашенко заявил, что только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси.

В Беларуси началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может направить свои предложения в адрес Палаты представителей до 25 октября либо непосредственно депутату своего округа. Узнали, сколько предложений белорусы уже прислали в Палату представителей и депутатам и что действительно нужно поменять в Конституции, по мнению экспертов.