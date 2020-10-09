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Лукашенко: О работе над конституционной реформой мы должны доложить на Всебелорусском народном собрании
09.10.2020 19:45 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В рамках действующей Конституции происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов. Например, это касается методов и форм управления, решения земельных вопросов. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 октября на совещании по актуальным вопросам,
Что касается подготовки поправок в Конституцию, то этот процесс, по мнению Лукашенко, следует максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого по поручению главы государства в регионах создаются диалоговые площадки.
— Сегодня парламент собирает предложения по Конституции. Хорошо. Пусть депутаты собирают эти предложения от народа. Но эта работа не даст такого результата, как диалог, который вы разворачиваете в областях. Приглашайте туда разных людей. Вы должны слушать и слышать разные точки зрения. И когда мы изучим эти вопросы — Конституции, управления, самоуправления, местного управления, экономические вопросы, — мы их обсудим здесь, в центре, вплоть до президента, и вынесем на Всебелорусское народное собрание. Вот такая формула должна быть. В данную работу будут включены и уже включаются все созидательные силы общества, — сказал Лукашенко.
Он отметил важную роль Всебелорусского народного собрания в обсуждении конституционной реформы.
— Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении, — Всебелорусское народное собрание. Уже сегодня надо подумать, как мы его будем проводить: создать, прежде всего, оргкомитет и провести выборы на Всебелорусское народное собрание, определившись с численностью, исходя из опыта.
Лукашенко заявил, что только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси.
В Беларуси началась работа по обновлению Конституции: любой желающий может
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Лукашенко: О работе над конституционной реформой мы должны доложить на Всебелорусском народном собрании
В рамках действующей Конституции происходит постепенная передача части полномочий президента на уровень правительства и губернаторов. Например, это касается...
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