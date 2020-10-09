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Еще две страны отозвали послов из Беларуси
10.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще две страны отозвали своих послов для консультаций из Беларуси. О своем решении 9 октября сообщили Великобритания и Румыния.
— Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране, —
Сегодня также отозвала своего посла и Румыния. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что посол отозван для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей
— Я решил отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в духе солидарности с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны — участницы Евросоюза не помогает диалогу и не приносит положительных результатов, —
Какие еще страны отозвали своих послов
Напомним, 2 октября МИД Беларуси
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
Послов также отозвали Германия,
9 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей по телефону
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О своем решении 9 октября сообщили Великобритания и Румыния.
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