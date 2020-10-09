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Еще две страны отозвали послов из Беларуси

10.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще две страны отозвали своих послов для консультаций из Беларуси. О своем решении 9 октября сообщили Великобритания и Румыния.


Фото: Reuters

— Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране, — сообщили в посольстве Великобритании в Минске со ссылкой на главу МИД страны Доминика Рааба.

Сегодня также отозвала своего посла и Румыния. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что посол отозван для консультаций в знак солидарности с Литвой и Польшей

— Я решил отозвать нашего посла в Белоруссии для консультаций в духе солидарности с Литвой и Польшей. Беларусь должна понять, что давление на дипломатическом уровне на страны — участницы Евросоюза не помогает диалогу и не приносит положительных результатов, — написал он в Twitter.

Какие еще страны отозвали своих послов

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Сегодня же МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.

Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария. О таком же намерении сообщили в Словакии.

9 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем перспективы отношений между Беларусью и ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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О своем решении 9 октября сообщили Великобритания и Румыния.
 
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