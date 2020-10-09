Макей и Боррель по телефону обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС

Источник материала: Tut.by

Глава МИД Беларуси Владимир Макей 9 октября поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщил преcc-секретарь МИД Анатолий Глаз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Политики обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом.

Белорусская сторона подтвердила готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Также Макей отметил бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений.

— По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси, — сообщил Глаз.

Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.