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Макей и Боррель по телефону обсудили перспективы отношений между Беларусью и ЕС
10.10.2020 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава МИД Беларуси Владимир Макей 9 октября поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщил преcc-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Политики обсудили состояние и перспективы отношений между Беларусью и Европейским союзом.
Белорусская сторона подтвердила готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с ЕС. Также Макей отметил бесперспективность санкций и контрпродуктивность санкционных подходов для развития отношений.
— По просьбе своего европейского коллеги Владимир Макей также разъяснил, что подходы белорусской стороны по установлению паритетной численности дипломатов Польши и Литвы в Беларуси с загранучреждениями белорусской стороны в указанных странах являются исключительно ответной мерой, никоим образом не направлены против ЕС либо на сворачивание диалога и вызваны особой негативной ролью, которую руководство указанных стран решило играть в отношении Беларуси, — сообщил Глаз.
Стороны договорились поддерживать открытыми каналы для диалога.
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Глава МИД Беларуси Владимир Макей 9 октября поговорил по телефону с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем,...
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