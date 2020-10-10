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В Минске остались послы только двух европейских стран - Австрии и Италии
10.10.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске из послов стран ЕС на утро 10 октября остались только посол Австрии и посол Италии, сообщили TUT.BY информированные источники. Остальные европейские послы отозваны в свои столицы для консультаций.
Напомним, дипломатический скандал вспыхнул 2 октября, когда МИД Беларуси
Глава МИД Польши при этом
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас
Послов также отозвали Германия,
9 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей по телефону
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Остальные европейские послы отозваны в свои столицы для консультаций.
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