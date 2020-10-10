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Как сделать ровные стены и пол? Советы от специалистов в новом выпуске проекта Re:МОНТ
10.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Штукатурка стен и стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ мы разберем все нюансы этого процесса.
Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:
· выравнивание поверхности;
· упрочнение основания;
· формирование нужных уклонов;
· обеспечение тепло- и звукоизоляции;
· маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).
В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.
В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.
По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой. Также мокрой или сухой может быть штукатурка стен. В целом штукатурка может скрыть многие недостатки любой поверхности. Как правило, оштукатуривается сразу вся площадь стены: после этого она готова к дальнейшей обработке.
Какие материалы и способ стяжки и штукатурки использовали в «нашей квартире», вы узнаете в очередной серии YouTube-проекта от Realt.by- Re:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Штукатурка стен и стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных...
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