Как сделать ровные стены и пол? Советы от специалистов в новом выпуске проекта Re:МОНТ

Источник материала: realt.by

Штукатурка стен и стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ мы разберем все нюансы этого процесса.

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

· выравнивание поверхности;

· упрочнение основания;

· формирование нужных уклонов;

· обеспечение тепло- и звукоизоляции;

· маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой. Также мокрой или сухой может быть штукатурка стен. В целом штукатурка может скрыть многие недостатки любой поверхности. Как правило, оштукатуривается сразу вся площадь стены: после этого она готова к дальнейшей обработке.

Какие материалы и способ стяжки и штукатурки использовали в «нашей квартире», вы узнаете в очередной серии YouTube-проекта от Realt.by- Re:МОНТ.