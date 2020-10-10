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Как сделать ровные стены и пол? Советы от специалистов в новом выпуске проекта Re:МОНТ

10.10.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Штукатурка стен и стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных знаний и свободного времени справиться с этим способен даже неспециалист. В очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ мы разберем все нюансы этого процесса.

Как сделать ровные стены и пол? Советы от специалистов в новом выпуске проекта Re:МОНТ

Прежде чем поднимать вопрос о том, как сделать стяжку пола, необходимо договориться о терминах. Стяжкой принято называть слой строительной смеси, укладываемый между основанием пола и финишным напольным покрытием. Этот слой выполняет такие важные функции, как:

·  выравнивание поверхности;

·  упрочнение основания;

·  формирование нужных уклонов;

·  обеспечение тепло- и звукоизоляции;

·  маскировка коммуникаций (таких как система «теплый пол»).

В зависимости от состава смеси и способа укладки различают несколько видов стяжки.

В качестве материала для выравнивания пола чаще всего используется цементно-песчаный раствор. Наибольшее распространение в строительстве имеют сухие смеси промышленного производства. Они изготавливаются на основе цемента и песка с добавлением пластификаторов — средств, придающих эластичность и пластичность, фиброволокна и других компонентов, улучшающих свойства стяжки.

По способу укладки стяжка пола бывает мокрой, сухой и полусухой. Также мокрой или сухой может быть штукатурка стен. В целом штукатурка может скрыть многие недостатки любой поверхности. Как правило, оштукатуривается сразу вся площадь стены: после этого она готова к дальнейшей обработке.

Какие материалы и способ стяжки и штукатурки использовали в «нашей квартире», вы узнаете в очередной серии YouTube-проекта от Realt.by- Re:МОНТ.

Как сделать ровные стены и пол? Советы от специалистов в новом выпуске проекта Re:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

1.35 – что сделано спустя месяц с начала ремонта?

3.55 – на что нужно обратить внимание при монтаже сантехники?

9.03 – как перенести кухню?

9.45 – проверяем стяжку пола.

4.27 – какой «косяк» мы допустили в стяжке пола?

19.41 – проверяем ровность стен.

20.35 – как красиво сделать примыкание пола к радиаторам?

23.40 – решаем, как сэкономить на покраске стен.

25.50 – шпаклевать стены, или не шпаклевать?

28.37 – оценка технадзора работам подрядчика.

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Теги: Минск
 
 
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Штукатурка стен и стяжка пола — необходимый этап любого ремонта. Многие владельцы предпочитают поручить данную работу профессионалам. Впрочем, при наличии нужных...
 
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