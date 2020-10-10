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«Считает, что адвокаты будут опасаться оказывать ей помощь». Колесникова - о лицензии Пыльченко
10.10.2020 11:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мария Колесникова считает, что намерение лишить ее адвоката
Во время встречи с Марией Колесниковой в Жодинской тюрьме № 8 Людмила Казак рассказала ей о том, что ее второй защитник Александр Пыльченко получил уведомление из Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности при Минюсте о рассмотрении 15 октября вопроса о прекращении действия лицензии.
По словам Людмилы Казак, Мария очень эмоционально отреагировала на эту новость, обратив внимание на то, что все ее защитники в той или иной форме пострадали в связи с оказанием ей юридической помощи. Колесникова, как и
Колесникова подчеркивает, что ранее представлявшие ее интересы адвокаты Максим Знак и Илья Салей являются фигурантами уголовного дела и заключены под стражу, адвокат Людмила Казак была похищена, водворена в ИВС, а затем привлечена к административной ответственности.
Ситуация с Александром Пыльченко, по мнению Колесниковой, свидетельствует о небезопасности осуществления ее защиты. Мария считает, что в конечном итоге может оказаться без адвокатов вообще, поскольку адвокаты будут опасаться оказывать ей юридическую помощь под угрозой негативных последствий.
Заявление Марии Колесниковой передано в спецчасть Жодинской тюрьмы № 8 для отправки в Минюст.
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Ситуация с Пыльченко, по мнению Колесниковой, свидетельствует о небезопасности осуществления ее защиты. Ранее представлявшие ее интересы адвокаты Максим Знак и...
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