Адвоката Бабарико и Колесниковой могут лишить лицензии из-за его комментария TUT.BY

Источник материала: Tut.by

Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико Александр Пыльченко узнал суть претензий Минюста, из-за которых будет рассмотрен вопрос лишения лицензии: они состоят в его комментарии TUT.BY 14 августа , в котором он разъясняет, как Генпрокуратура может реагировать на происходящее в стране.



Адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко (слева) и Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 7 октября Александру Пыльченко — защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой — в Министерстве юстиции вручили «уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии».

— Я ознакомился с материалами, которые будут предметом рассмотрения на Комиссии — это публикация TUT.BY от 14 августа, где я говорил о своем видении ситуации, о правовой оценке происходящего в стране. 9−12 августа мы наблюдали какие-то невероятные вещи, люди просто не верили, что это белорусский ОМОН избивает людей — хотели верить, что это российский, никто не понимал, почему никто из надзорных органов не предпринимает никаких действий, не возбуждает уголовные дела по действиям сотрудников МВД, все были в шоке. В комментарии TUT.BY я рассказал, что может делать Генпрокуратура, когда в стране происходят немыслимые вещи. Позже на госканале говорилось, что я чуть ли не экстремистские высказывания делаю и что моим словам будет дана правовая оценка, — говорит Пыльченко.

В публикации 14 августа Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает Генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Юрист заявил, что Генпрокурор Беларуси должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.