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Новак: Россия и Беларусь ведут активный диалог о цене на газ
10.10.2020 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 окт – Sputnik. Россия и Беларусь работают над созданием единых энергетических рынков, а сейчас идет активный диалог о поставках нефти и газа, заявил в субботу министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
© Sputnik / Иван Руднев
"С нашими коллегами из Республики Беларусь мы находимся в постоянном контакте. И работаем сейчас вместе над созданием единых энергетических рынков и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в электроэнергетике. При этом у нас довольно активный диалог идет сейчас по поводу будущих поставок нефти и газа и выработке подходов по индикативным параметрам и, ну, соответственно, по экономическим условиям", - сказал Новак.
По словам российского министра, диалог с белорусской стороной на нефтегазовую тему идет "активно и конструктивно".
"Что касается цен, это переговорный процесс, и он в настоящее время идет. Я имею в виду по газу. А цены на нефть, они рыночные в принципе и складываются исходя из существующих цен на рынке с учетом того, что для Беларуси у нас идут поставки без экспортной пошлины", - добавил министр.
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Переговоры о поставках нефти и газа идут "активно и конструктивно", что касается цен на газ для Беларуси, то они сейчас в процессе обсуждения, сказал глава Минэнерго...
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