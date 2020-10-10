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Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Здесь находятся некоторые политзаключенные, в том числе Бабарико
10.10.2020 15:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом
«Пул первого» обещает разместить подробности.
Отметим, что в СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико. Ранее 7 октября суд Центрального района
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Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Здесь находятся некоторые политзаключенные, в том числе Бабарико
Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Другие подробности не раскрываются.
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