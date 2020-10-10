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Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ. Здесь находятся некоторые политзаключенные, в том числе Бабарико

10.10.2020 15:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Другие подробности не раскрываются. Только сообщается, что «это утро провел в СИЗО КГБ».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Пул первого» обещает разместить подробности.

Отметим, что в СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико. Ранее 7 октября суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого». Другие подробности не раскрываются.
 
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