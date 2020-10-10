«Первый раз за 4 месяца». Тихановская по телефону поговорила со своим мужем Сергеем

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская сообщила, что ей удалось поговорить по телефону со своим супругом Сергеем. Об этом говорится в ее телеграм-канале .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских, — сообщается в телеграм-канале. — Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня. Подробности — позже».

Напомним, Сергея Тихановского и еще несколько человек Гродно задержали Сергея Тихановского">задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Правозащитники признали его политзаключенным.

Ранее сегодня сообщалось, что Лукашенко сегодня встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными, в том числе с Бабарико, Шкляровым, Власовой.

«Конституцию на улице не напишешь». Это слова президента — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщил телеграм-канал «Пул первого» подробности встречи. — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё".

На встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.