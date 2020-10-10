«В его государстве все трещит по швам». Латушко - о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

Источник материала: Tut.by

Павел Латушко, член президиума Координационного совета, прокомментировал встречу Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ. По его мнению, вести диалог с теми, кто в тюрьме, — признание собственной слабости.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не верьте ни единому слову и поступку Лукашенко! Он посадил за стол переговоров политзаключенных, которых еще вчера обвинял в экономических преступлениях. Это событие официально признает не только факт наличия политзаключенных в Беларуси, но и то, что белорусские протесты действуют. Они работают и создают власти серьезные неудобства», — написал Латушко в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что «легко проводить круглый стол с людьми, которые являются заложниками».

«Значит, дальше Лукашенко сможет говорить, что все действия по Конституции одобрены людьми, которых он арестовал? Прикрываться их именем, чтобы легитимизировать свои преступные действия? Нет. Не допустим. Сегодняшняя встреча показала: мы на правильном пути. Лукашенко был вынужден сесть за стол переговоров с людьми, которых сам же посадил за решётку. В его государстве все трещит по швам: экономика рушится, банковская система тоже, разваливается военная поддержка, внешняя политика потерпела фиаско, наступила полная изоляция", — отмечает Латушко.

По его мнению, "нет никаких преступников — есть политзаключенные".

"А значит, он обязан их освободить. Сегодня же. В эту же минуту. Должны быть прекращены все уголовные дела по политическим мотивам, — считает Павел Латушко. — То, что Лукашенко сел за стол переговоров, — заслуга нас, всех тех, кто выходит на протесты уже два месяца. Мы добились подвижек, и это важный шаг к победе. Наши требования неизменны: освободить политзаключённых, привлечь к ответственности виновных в преступлениях, провести новые, честные выборы. Лукашенко должен уйти. Он украл выбор народа. Законно избранному президенту для принятия решений не требуются встречи в СИЗО».