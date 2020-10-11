ФАС России оштрафовала недобросовестного производителя лидского кваса

Источник материала: Tut.by

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала на 250 тысяч российских рублей компанию «Экопродукт», копировавшую внешний вид кваса «Лидский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: ФАС России

В феврале текущего года ФАС России признала действия «Экопродукт» недобросовестной конкуренцией: компания копировала название известного кваса «Лидский», на протяжении долгого времени производимого фирмой «Лидское пиво».

Более того, на этикетках своего напитка «Экопродукт» разместил надписи «Новый дизайн» и «Новый формат», которые могли создать у потребителей впечатление о том, что представленный товар — продукт оригинального производителя, но в новой упаковке.

При этом производство «Лидского кваса» компании «Экопродукт» никак не связано с городом Лида, говорится в сообщении ФАС РФ.

В итоге российские антимонопольщики наложили административные штрафы за недобросовестную конкуренцию на «Экопродукт» и его должностное лицо в размере 250 тысяч рублей и 12 тысяч рублей соответственно.

— Действия ответчика могли причинить производителю оригинального кваса «Лидский» не только финансовые потери, когда введенные в заблуждение потребители выбирали товар компании «Экопродукт», но и репутационные, — отметил заместитель руководителя ФАС Росси Андрей Кашеваров. — Кроме того, за счет средств, вложенных в продвижение оригинального кваса «Лидский», продвигался и имитирующий его продукт, что противоречит всем нормам добросовестного ведения бизнеса.

В 2016—2017 годах «Лидское пиво» требовало у Министерства антимонопольного развития и торговли Беларуси (МАРТ) признать актом недобросовестной конкуренции действия компаний «Маркетинг-Центр» и «Содастрим Рус», которые реализовывали квас с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский тёмный» и «Квас Лидский хлебный».



Фото: grodno.in

МАРТ и Верховный суд не поддержали «Лидское пиво». В пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что квас со спорной этикеткой в Беларуси не продавался, а потому потребители не могут его перепутать. Суд с этим согласился, и, кроме того, посчитал, что этикетки лидских конкурентов до степени смешения не сходны.