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ФАС России оштрафовала недобросовестного производителя лидского кваса
11.10.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала на 250 тысяч российских рублей компанию «Экопродукт», копировавшую внешний вид кваса «Лидский». Об этом
В феврале текущего года ФАС России признала действия «Экопродукт» недобросовестной конкуренцией: компания копировала название известного кваса «Лидский», на протяжении долгого времени производимого фирмой «Лидское пиво».
Более того, на этикетках своего напитка «Экопродукт» разместил надписи «Новый дизайн» и «Новый формат», которые могли создать у потребителей впечатление о том, что представленный товар — продукт оригинального производителя, но в новой упаковке.
При этом производство «Лидского кваса» компании «Экопродукт» никак не связано с городом Лида, говорится в сообщении ФАС РФ.
В итоге российские антимонопольщики наложили административные штрафы за недобросовестную конкуренцию на «Экопродукт» и его должностное лицо в размере 250 тысяч рублей и 12 тысяч рублей соответственно.
— Действия ответчика могли причинить производителю оригинального кваса «Лидский» не только финансовые потери, когда введенные в заблуждение потребители выбирали товар компании «Экопродукт», но и репутационные, — отметил заместитель руководителя ФАС Росси Андрей Кашеваров. — Кроме того, за счет средств, вложенных в продвижение оригинального кваса «Лидский», продвигался и имитирующий его продукт, что противоречит всем нормам добросовестного ведения бизнеса.
В 2016—2017 годах «Лидское пиво» требовало у Министерства антимонопольного развития и торговли Беларуси (МАРТ) признать актом недобросовестной конкуренции действия компаний «Маркетинг-Центр» и «Содастрим Рус», которые реализовывали квас с этикетками, сходными до степени смешения с этикетками на бутылках напитка «Квас Лидский тёмный» и «Квас Лидский хлебный».
МАРТ и Верховный суд
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«Экопродукт» использовало название «Лидский квас», имитируя продукцию конкурента, при этом не имея к нему ни территориального, ни юридического отношения
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