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В Пинске разрабатывают насосы на замену европейским аналогам

11.10.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Пинском опытно-механическом заводе готовятся выпускать вертикальные многоступенчатые насосы, сообщает пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новые белорусские насосы более производительные и будут применятся в сложных техпроцессах. Их конструкция позволяет устанавливать их горизонтально. Благодаря этому насосная система более компактна.

— Многоступенчатые насосы — это современная инновационная продукция для нашей страны, которая позволит решить вопросы импортозамещения: заменить более дорогие насосы европейского и российского производства, повысив при этом их эксплуатационные характеристики, — подчеркнул Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

Ожидается, что продукция будет пользоваться спросом на рынках России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Монголии, Каргызстана.

 
 
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Отмечают, что по характеристикам продукция будет лучше зарубежной.
 
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