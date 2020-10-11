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В Пинске разрабатывают насосы на замену европейским аналогам
11.10.2020 10:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Пинском опытно-механическом заводе готовятся выпускать вертикальные многоступенчатые насосы, сообщает пресс-служба
Новые белорусские насосы более производительные и будут применятся в сложных техпроцессах. Их конструкция позволяет устанавливать их горизонтально. Благодаря этому насосная система более компактна.
— Многоступенчатые насосы — это современная инновационная продукция для нашей страны, которая позволит решить вопросы импортозамещения: заменить более дорогие насосы европейского и российского производства, повысив при этом их эксплуатационные характеристики, — подчеркнул Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.
Ожидается, что продукция будет пользоваться спросом на рынках России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Монголии, Каргызстана.
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Отмечают, что по характеристикам продукция будет лучше зарубежной.
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