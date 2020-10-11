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В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин
11.10.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске вечером 10 октября задержан основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в
По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
Причина задержания пока неизвестна. «По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник», — предполагает Рябова.
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По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
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