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В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин

11.10.2020 11:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вечером 10 октября задержан основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в фейсбуке директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.


Фото из личного архива

По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.

Причина задержания пока неизвестна. «По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник», — предполагает Рябова.

 
Теги: Минск
 
 
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По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.
 
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