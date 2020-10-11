В Минске задержан основатель проекта petitions.by Владимир Ковалкин

Источник материала: Tut.by

В Минске вечером 10 октября задержан основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Об этом сообщила в фейсбуке директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.



Фото из личного архива

По ее словам, около 19.30 Ковалкин написал, что находится в милиции и его везут в изолятор на Окрестина.

Причина задержания пока неизвестна. «По всей видимости, административка и суд в понедельник-вторник», — предполагает Рябова.