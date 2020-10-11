«Остаешься - уволим родителей». Лидера стачкома МТЗ Дылевского вынудили уйти с завода

Источник материала: Tut.by

Лидер стачкома МТЗ и член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский уволился с тракторного завода «по соглашению сторон». Решение принято «под давлением», говорит Дылевский.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сергей Дылевский заявил TUT.BY, что его вынудили написать заявление «по собственному желанию» и уйти с Минского тракторного завода. В пятницу, 9 октября, у него состоялся разговор с заместителем генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андреем Сусленковым, после которого и было принято такое решение.

— Уходим по собственному. Даете слово — по родителям никаких вопросов не будет. Сколько захотят, столько будут [работать]. Уловил? — слышен разговор Дылевского с идеологом на записи , опубликованной инициативой «Честные люди».

— Я понял, — отвечает Дылевский.

— Каждый на своем месте выполняет свою работу, поэтому обдумай, пожалуйста.

Лидер стачкома МТЗ объясняет, что это часть разговора, который он записывал лично. Основной диалог велся в кабинете, куда телефон пронести не удалось, так как идеолог «попросил в приказном порядке телефон оставить в приемной».

— В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: «Либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать, и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей», — рассказывает Сергей Дылевский. — Я вечером поехал к родителям, посидели, поговорили с ними и приняли такое решение. Вчера утром я написал заявление, и через 40 минут у меня трудовая была в руках.



Фото предоставлено Сергеем Дылевским

Фото предоставлено Сергеем Дылевским

На Минском тракторном заводе Сергей Дылевский проработал 12 лет. Уходил только на один год «попробовать работать на себя». Что член президиума Координационного совета будет делать дальше, он пока не решил.

— Предлагают работу совершенно посторонние люди. Но я пока еще не сообразил, что я больше не работник тракторного завода, — сказал Дылевский.

После выборов Сергей Дылевский возглавил стачечный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета. Сейчас он является единственным из президиума КС, кто остался в Беларуси и на свободе.

Дылевский провел 25 суток на Окрестина и в Жодино после того, как был задержан 24 августа и на следующий день осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате «МТЗ 97%», которую признали организацией несанкционированного массового мероприятия. 3 сентября Сергея должны были освободить, но вместо этого опять осудили — теперь уже на 15 суток за участие в несанкционированном марше.