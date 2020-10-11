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«Остаешься - уволим родителей». Лидера стачкома МТЗ Дылевского вынудили уйти с завода
11.10.2020 13:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лидер стачкома МТЗ и член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский уволился с тракторного завода «по соглашению сторон». Решение принято «под давлением», говорит Дылевский.
Сергей Дылевский заявил TUT.BY, что его вынудили написать заявление «по собственному желанию» и уйти с Минского тракторного завода. В пятницу, 9 октября, у него состоялся разговор с заместителем генерального директора МТЗ по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андреем Сусленковым, после которого и было принято такое решение.
— Уходим по собственному. Даете слово — по родителям никаких вопросов не будет. Сколько захотят, столько будут [работать]. Уловил? — слышен разговор Дылевского с идеологом на
— Я понял, — отвечает Дылевский.
— Каждый на своем месте выполняет свою работу, поэтому обдумай, пожалуйста.
Лидер стачкома МТЗ объясняет, что это часть разговора, который он записывал лично. Основной диалог велся в кабинете, куда телефон пронести не удалось, так как идеолог «попросил в приказном порядке телефон оставить в приемной».
— В кабинете он мне прямо четко в лицо сказал: «Либо ты увольняешься сейчас и все нормально будет, либо ты остаешься работать, и мы сделаем все, чтобы уволить твоих родителей», — рассказывает Сергей Дылевский. — Я вечером поехал к родителям, посидели, поговорили с ними и приняли такое решение. Вчера утром я написал заявление, и через 40 минут у меня трудовая была в руках.
На Минском тракторном заводе Сергей Дылевский проработал 12 лет. Уходил только на один год «попробовать работать на себя». Что член президиума Координационного совета будет делать дальше, он пока не решил.
— Предлагают работу совершенно посторонние люди. Но я пока еще не сообразил, что я больше не работник тракторного завода, — сказал Дылевский.
После выборов Сергей Дылевский возглавил стачечный комитет Минского тракторного завода, а позже вошел в президиум Координационного совета. Сейчас он является единственным из президиума КС, кто остался в Беларуси и на свободе.
Дылевский провел 25 суток на Окрестина и в Жодино после того, как был задержан 24 августа и на следующий день осужден на 10 суток ареста. Поводом послужила переписка рабочих в чате «МТЗ 97%», которую признали организацией несанкционированного массового мероприятия. 3 сентября Сергея должны были освободить, но вместо этого
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Решение принято «под давлением», говорит Дылевский.
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