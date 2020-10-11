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В Минске массово задерживают журналистов
11.10.2020 15:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержаны работающие на марше журналисты. Их доставляют в Октябрьское РУВД «для проверки документов». Список постоянно пополняется.
Среди задержанных журналистов Елена Толкачева (TUT.BY и БелаПАН), Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев «Новы Час», Юрий Шамшур (ТАСС). Задержанные журналисты также успели рассказать, что среди них есть сотрудники БЕЛТА: фотокорреспондент Андрей Покумейко и Оксана Манчук.
Ранее на проспекте Победителей были задержаны еще два журналиста. Свидетели сообщали, что один из них — «мужчина седой в синем жилете». Вторая задержанная — фотограф ТАСС Наталья Федосенко. ТАСС
Не успело агентство сообщить, что после проверки документов три их сотрудника были отпущены, как Григоров и Степченков снова схватили.
Среди сотрудников прессы в Октябрьском РУВД также Анастасия Бойко, Дмитрий Мицкевич, Алексей Ивашкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Есть информация о задержании сотрудников «КП в Беларуси» Святослава Зоркого и Алесю Добыш, а также Александра Ружечки, Александра Владыко и Алексея Носова из Onliner.
В Гродно задержали журналистку TUT.BY и «Народной Воли» Ольгу Комягину.
TUT.BY выясняет причины массового задержания сотрудников прессы.
(Будет дополнено)
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Прессу отвозят в Октябрьский РУВД «для проверки документов»
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