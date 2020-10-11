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Милиция сообщила о десятках задержанных на акциях протеста

11.10.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько десятков человек задержаны в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства», — сказала Ганусевич.

Между тем, согласно данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в целом по стране задержано уже более 100 человек, большинство из них — в Минске.

В числе задержанных минимум 35 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1, сообщает БелаПАН.

Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства
 
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