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Милиция сообщила о десятках задержанных на акциях протеста
11.10.2020 17:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько десятков человек задержаны в Минске в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщила агентству
«Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства», — сказала Ганусевич.
Между тем, согласно данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», в целом по стране задержано уже более 100 человек, большинство из них — в Минске.
В числе задержанных минимум 35 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1, сообщает
Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.
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Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства
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