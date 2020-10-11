Латушко: Режим не способен вести честный диалог с обществом

Источник материала: Tut.by

Правящий в Беларуси режим «не готов и не способен вести честный и открытый диалог с обществом». Такое мнение высказал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, комментируя сегодняшние события в стране.

«Режим сегодня в очередной раз продемонстрировал свою якобы готовность к конструктивному диалогу: в отношении мирных демонстрантов, которые выступают за развитие диалога в обществе, за то, чтобы были привлечены к ответственности все виновные в нарушении прав человека, что является абсолютно обоснованным, законным правом каждого гражданина любой европейской страны, применена сила, насилие, задержания», — написал Латушко в своем телеграм-канале .

Кроме того, «задерживаются журналисты, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право освещать все события, происходящие в стране».

11 октября для разгона участников несанкционированного «Марша гордости» силовики применяли светошумовые гранаты и водометы, по всей стране массово задерживали журналистов.

Накануне Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где встретился с политзаключенными.