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Латушко: Режим не способен вести честный диалог с обществом
11.10.2020 19:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правящий в Беларуси режим «не готов и не способен вести честный и открытый диалог с обществом». Такое мнение высказал член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, комментируя сегодняшние события в стране.
«Режим сегодня в очередной раз продемонстрировал свою якобы готовность к конструктивному диалогу: в отношении мирных демонстрантов, которые выступают за развитие диалога в обществе, за то, чтобы были привлечены к ответственности все виновные в нарушении прав человека, что является абсолютно обоснованным, законным правом каждого гражданина любой европейской страны, применена сила, насилие, задержания», — написал Латушко в своем
Кроме того, «задерживаются журналисты, которые в соответствии с действующим законодательством имеют право освещать все события, происходящие в стране».
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«Режим сегодня в очередной раз продемонстрировал свою якобы готовность к конструктивному диалогу».
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