Что искали и что покупали белорусы на AliExpress в сентябре

После летних каникул жизнь возвращается не только в офисы, школьные классы и студенческие аудитории. Заметно оживляются и покупатели: они отправляются в магазины за обновками или просто необходимыми сезонными покупками.

Интернет-магазины — не исключение: так, на AliExpress в сентябре 2020 года количество продаж в Беларусь выросло на 10% по сравнению с августом. При этом в топ-10 городов, жители которых активнее всего покупают товары на этом крупном китайском маркетплейсе, вошли Минск, Гомель, Брест, Гродно, Витебск, Могилев, Солигорск, Бобруйск, Борисов и Барановичи.

Тематика самых распространенных поисковых запросов, которые наши соотечественники вводили в поисковую строку AliExpress, охватывает не только такие очевидные категории товаров, как носимые устройства, аксессуары для автомобилей и дома. Разброс гораздо более серьезный, а чаще всего белорусы пытались найти довольно неожиданные товары. Так, на первом месте — «светильник потолочный» (на этот запрос площадка выдает более 25 тыс. результатов, от недорогих встраиваемых светильников для подвесных или натяжных потолков до гигантских каскадных хрустальных люстр стоимостью около 6 тыс. рублей). Далее следуют два похожих запроса по поиску штативов для камеры или фотоаппарата – от бренда benro и без указания каких бы то ни было производителей.

Большинство самых необычных запросов расположились за пределами тройки лидеров, но они также заслуживают упоминания. «Держатель для ключей», «пижамы теплые», «теплая одежда для маленьких собак» (судя по всему, белорусы не только активно готовятся к холодам сами, но и готовят к ним своих любимцев), «dash cam wifi» (по этому запросу поиск выдает различные модели видеорегистраторов), «hifi плеер» (от карманных моделей до профессиональных hi-end-проигрывателей для настоящих меломанов), «bluetooth наушники», «пенал» (как видно, не все успели запастись канцелярскими мелочами перед школой), «мышка» (имеется в виду компьютерная, однако среди различных беспроводных и проводных вариантов запрос выдает и милые игрушки для домашних питомцев), «Amazfit Bip» (модель умных часов), «arduino nano» (программируемая плата для лабораторных работ по робототехнике) и, наконец, «chieftec» (по этому запросу площадка предлагает различные варианты блоков питания). Все это белорусы искали и находили на AliExpress.

В сентябре белорусы по-прежнему искали на AliExpress возможность выгодно приобрести смартфоны: именно эту категорию покупатели из нашей страны выбирали чаще других. Бестселлерами в ней стали смартфоны Cubot Note 20 Pro с квадрокамерой, VIVO X50 Pro с поддержкой 5G и Ulefone Armor 7E с корпусом повышенной прочности.

Следующей по результатам сентября оказалась категория «Бытовая электроника». В ней белорусы охотнее всего покупали умный браслет Xiaomi Mi Band 5 , беспроводные Bluetooth-наушники TWS и ТВ-приставку Xiaomi Mi TV Stick .

На третье место попала категория «Дом и сад». Здесь бестселлерами стали ортопедическая подушка с «эффектом памяти» Mlily Memory Foam , машинка для груминга собак и кошек Baorun Professional и компактный складной зонт Black One .

В топ-10 также вошли категории «Авто, мото», «Красота и здоровье», «Спорт», «Компьютеры», «Инструменты», «Женская одежда», «Товары для дома». Одежда для фитнеса и массажные коврики, материнские платы и паяльные станции, зимние пальто и роботы-пылесосы – все эти товары активно покупали жители разных городов Беларуси на протяжении сентября.