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Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ вышли на свободу

12.10.2020 07:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу. Информация об этом озвучена в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1». Это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.


По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Дмитрий Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

Позже стало известно, что оба отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест.

В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко встретился в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции. На встрече присутствовали 11 человек. В частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, предприниматель Александр Василевич и другие. Содержание беседы участники встречи общим решением оставили в тайне.

За последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появлялись интервью с Юрием Воскресенским. Его жена, комментируя высказывания бизнесмена, допустила, что на мужа было оказано давление.

 
 
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Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.
 
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