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Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ вышли на свободу
12.10.2020 07:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они вышли на свободу. Информация об этом озвучена в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1». Это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.
По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко хоть и проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.
Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».
Дмитрий Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом, потому что в структуре Парка высоких технологий «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».
Позже стало известно, что оба отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест.
В субботу, 10 октября, Александр Лукашенко
За последние семь дней в эфире телеканала ОНТ дважды появлялись интервью с Юрием Воскресенским. Его жена, комментируя высказывания бизнесмена,
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Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.
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