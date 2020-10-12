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МИД Австрии призвал к немедленному прекращению насилия в Беларуси
12.10.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К немедленному прекращению насилия призвало белорусские власти Министерство иностранных дел Австрии.
«Снова тревожные кадры пришли из Минска, где задержаны сотни мирных демонстрантов и журналистов. Насилие должно быть немедленно прекращено, а все произвольно задержанные лица освобождены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее в связи с воскресными событиями в Беларуси министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс
На 2.30 12 октября правозащитникам известны имена 536 задержанных, среди них около 40 журналистов.
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К немедленному прекращению насилия призвало белорусские власти Министерство иностранных дел Австрии.
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