Глава МИД Латвии: В Беларуси продолжаются репрессии, санкционный список ЕС должен быть расширен

Источник материала: Tut.by

За ужесточение санкций в отношении белорусских властей высткупил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.



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«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», — написал глава латвийской дипломатии на своей странице в «Фейсбуке».

В начале октября Евросоюз ввел визовые санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, виновных, по его мнению, в фальсификации итогов президентскихв выборов и насилии в отношении участников акций протеста. Латвия, Литва и Эстония утвердили свои списки, в которых около 130 фамилий.

12 октября министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза обсудят на плановом заседании отношения с Россией на фоне инцидента с Алексеем Навальным, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Беларуси.

Как ожидается, после встречи объявят, что Брюссель намерен расширить санкции в отношении властей Минска «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека в стране», сообщил журналистам представитель ЕС. Кроме того, сообщество рассматривает введение ограничительных мер против президента страны Александра Лукашенко. «На заседании будет объявлено, что мы работаем над добавлением людей в черный список», — сказал он.

По его словам, Брюссель обсуждает вопрос включения в черный список Лукашенко. «Вопрос рассматривается. В понедельник санкции против него не введут, потому что нужно соблюдать законную процедуру. Но главы МИД могут принять политическое решение о введении санкций против него», — отметил он, подчеркнув, что ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом страны.