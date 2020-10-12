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Тихановская прокомментировала массовые задержания на акциях протеста
12.10.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала оценку действиям властей на акциях протеста в Минске.
— Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас — больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать, — написала Тихановская в 0.53 в своем
По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.
Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.
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Сотни задержанных, массовые избиения, кровь - это единственный ответ, на который они способны.
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