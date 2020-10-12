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Тихановская прокомментировала массовые задержания на акциях протеста

12.10.2020 06:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала оценку действиям властей на акциях протеста в Минске.

— Я не сплю, как и все белорусы сейчас. Сотни задержанных, массовые избиения, кровь — это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас — больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать, — написала Тихановская в 0.53 в своем телеграм-канале.

По данным незарегистрированного правозащитного центра «Весна», 11 октября на несанкционированных акциях протеста в Беларуси задержаны более 500 человек.

Среди протестующих есть пострадавшие. Силовики применяли водометы и светошумовые гранаты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни задержанных, массовые избиения, кровь - это единственный ответ, на который они способны.
 
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