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"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
12.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Приметили мы этот квартал еще летом. У дома по Нововиленской, 22, буйно зрели овощи - от огурцов до тыкв. На балкон тянулась виноградная лоза. На клумбах во дворе вымахали и росли неприхотливые, но яркие цветы. В беседке, увитой зеленью, кто-то курил. Казалось, все это не в Минске. Сейчас урожай с большего собран. А мы наведались в необычных район и узнали, какие квартиры там продаются.
Место хорошее, но старое
Как ни странно, район по многим параметрам можно было бы причислить к элитным: малоэтажная низкоплотная застройка, огромные дворовые территории почти без машин, много зелени, вишни, яблони, груши. До центра города на трамвае - меньше 20 минут, до прогулочной зоны у Свислочи - 10 минут пешком. Мало того - у жильцов есть дополнительная недвижимость прямо во дворе - кирпичные гаражи и сараи с погребами. Правда, все это старое и выглядит уже непрезентабельно.
Она живет на втором этаже колоритного дома уже 45 лет. Квартиру получала лет 60 назад ее свекровь - новое жилье тут строила для своих работников птицефабрика имени Крупской.
- Все двухэтажные дома, и трехэтажный дом, и даже девятиэтажка - все это дома птицефабрики, - объясняет женщина. - Вы знаете, нас обещали снести, но все тянут. Когда найдется тот инвестор, неизвестно. Напишите, чтобы нас снесли уже. Хочется пожить в цивилизованных условиях.
- Но как же огород?
- У меня дача есть, хватит. Хотя... Да, в этом году огурцы не покупала - хватило тех, что выросли здесь. Картошку тут садили... Да и зелень до морозов растет. Тут огородики у всех квартир. Соседка с первого этажа умерла, квартира сдается - я договорилась, что ее участок буду обрабатывать.
- Как качество домов? Это ведь "сталинки" с высокими потолками?
- Да, потолки высокие, и вроде ничего дома, особенно наш. Тут был капремонт, в отличие от остальных. Но у меня второй этаж, а пол холодный. Так и не разобрались специалисты, почему. И вентиляция не тянет - может, забилась: тоже надо разбираться. Сваришь суп - окна мокрые. Подъезд не запирается, хотя у всех в городе домофоны. Нет, лучше, конечно, новое жилье.
Жители говорят, что "балконы не спилили, дома такими и построили". Это был подменный фонд, жилье для работников ЖКХ, сейчас часть квартир - арендные.
В конце Нововиленской, на месте снесенной птицефабрики, строится ЖК "Левада" - будущие жильцы будут ежедневно прогуливаться или проезжать мимо колоритной и урожайной старой застройки.
Что тут продают?
В принципе, здесь очень мало квартир. Поэтому не удивительно, что на продажу выставлены только две. "
Полноценная
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"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
Приметили мы этот квартал еще летом. У дома по Нововиленской, 22, буйно зрели овощи - от огурцов до тыкв. На балкон тянулась виноградная лоза. На клумбах во дворе...
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