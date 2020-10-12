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"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

12.10.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Приметили мы этот квартал еще летом. У дома по Нововиленской, 22, буйно зрели овощи - от огурцов до тыкв. На балкон тянулась виноградная лоза. На клумбах во дворе вымахали и росли неприхотливые, но яркие цветы. В беседке, увитой зеленью, кто-то курил. Казалось, все это не в МинскеСейчас урожай с большего собран. А мы наведались в необычных район и узнали, какие квартиры там продаются.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Место хорошее, но старое

Как ни странно, район по многим параметрам можно было бы причислить к элитным: малоэтажная низкоплотная застройка, огромные дворовые территории почти без машин, много зелени, вишни, яблони, груши. До центра города на трамвае - меньше 20 минут, до прогулочной зоны у Свислочи - 10 минут пешком. Мало того - у жильцов есть дополнительная недвижимость прямо во дворе - кирпичные гаражи и сараи с погребами. Правда, все это старое и выглядит уже непрезентабельно.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

По району можно изучать советский быт. До сих пор тут на улице сушат белье, котов и собак не страшно выпускать на самовыгул, не стоит рассчитывать на коммунальников - все, что хочется украсить и улучшить, украшаешь сам и по своему разумению.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Нам повезло встретить владелицу огорода: Жанна Дмитриевна как раз развешивала на балконе белье.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Она живет на втором этаже колоритного дома уже 45 лет. Квартиру получала лет 60 назад ее свекровь - новое жилье тут строила для своих работников птицефабрика имени Крупской.

- Все двухэтажные дома, и трехэтажный дом, и даже девятиэтажка - все это дома птицефабрики, - объясняет женщина. - Вы знаете, нас обещали снести, но все тянут. Когда найдется тот инвестор, неизвестно. Напишите, чтобы нас снесли уже. Хочется пожить в цивилизованных условиях.

- Но как же огород?

- У меня дача есть, хватит. Хотя... Да, в этом году огурцы не покупала - хватило тех, что выросли здесь. Картошку тут садили... Да и зелень до морозов растет. Тут огородики у всех квартир. Соседка с первого этажа умерла, квартира сдается - я договорилась, что ее участок буду обрабатывать.

- Как качество домов? Это ведь "сталинки" с высокими потолками?

- Да, потолки высокие, и вроде ничего дома, особенно наш. Тут был капремонт, в отличие от остальных. Но у меня второй этаж, а пол холодный. Так и не разобрались специалисты, почему. И вентиляция не тянет - может, забилась: тоже надо разбираться. Сваришь суп - окна мокрые. Подъезд не запирается, хотя у всех в городе домофоны. Нет, лучше, конечно, новое жилье.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Рядом с двухэтажками - трехэтажка, на которой указано, что рядом с работниками жил и директор птицефабрики.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Дом странный - вроде три этажа, но в подвалах, мы рассмотрели, тоже живут люди. Ближе к Орловской - еще более странные дома. Балконная дверь есть - балконов нет. На первых этажах легко организовать вход в квартиру.

"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку
"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Жители говорят, что "балконы не спилили, дома такими и построили". Это был подменный фонд, жилье для работников ЖКХ, сейчас часть квартир - арендные.

В конце Нововиленской, на месте снесенной птицефабрики, строится ЖК "Левада" - будущие жильцы будут ежедневно прогуливаться или проезжать мимо колоритной и урожайной старой застройки.

Что тут продают?

В принципе, здесь очень мало квартир. Поэтому не удивительно, что на продажу выставлены только две. "Микродвушка" в 31 квадратный метр (кухня 3,4 квадратного метра) на втором этаже дома по Нововиленской, 24/Д, предлагается за 47 тысяч долларов в эквиваленте. Фото квартиры нет, вряд ли там есть ремонт.

Полноценная двухкомнатная квартира на первом этаже дома по Нововиленской, 22, с хорошим свежим ремонтом, кухней в 46 квадратных метров и раздельным санузлом, с окнами на три стороны света выставлена за 64,9 тысячи долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Приметили мы этот квартал еще летом. У дома по Нововиленской, 22, буйно зрели овощи - от огурцов до тыкв. На балкон тянулась виноградная лоза. На клумбах во дворе...
 
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