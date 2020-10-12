"Потолки высокие, а пол холодный". Вот как живут на "двухэтажной" Нововиленской в Минске, где растят огурцы и картошку

Она живет на втором этаже колоритного дома уже 45 лет. Квартиру получала лет 60 назад ее свекровь - новое жилье тут строила для своих работников птицефабрика имени Крупской.

- Все двухэтажные дома, и трехэтажный дом, и даже девятиэтажка - все это дома птицефабрики, - объясняет женщина. - Вы знаете, нас обещали снести, но все тянут. Когда найдется тот инвестор, неизвестно. Напишите, чтобы нас снесли уже. Хочется пожить в цивилизованных условиях.

- Но как же огород?

- У меня дача есть, хватит. Хотя... Да, в этом году огурцы не покупала - хватило тех, что выросли здесь. Картошку тут садили... Да и зелень до морозов растет. Тут огородики у всех квартир. Соседка с первого этажа умерла, квартира сдается - я договорилась, что ее участок буду обрабатывать.

- Как качество домов? Это ведь "сталинки" с высокими потолками?

- Да, потолки высокие, и вроде ничего дома, особенно наш. Тут был капремонт, в отличие от остальных. Но у меня второй этаж, а пол холодный. Так и не разобрались специалисты, почему. И вентиляция не тянет - может, забилась: тоже надо разбираться. Сваришь суп - окна мокрые. Подъезд не запирается, хотя у всех в городе домофоны. Нет, лучше, конечно, новое жилье.