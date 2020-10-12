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Доллар - от 2,58 рубля: какие курсы установили банки после выходных

12.10.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Столичные банки после выходных предлагают доллар по курсу от 2,58 рубля, евро - от 3,047 рубля, российский рубль - от 3,345 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

Пятничные торги завершились заметным укреплением белорусского рубля к доллару и евро и не таким значительным по отношению к российскому рублю. В понедельник торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с укрепления белорусской валюты к доллару и российскому рублю и ослабления к евро.

© Sputnik / Виктор Толочко
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До окончания торгов сложно точно сказать, какими будут итоговые курсы валют. Несмотря на это, банки Минска с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Минимальный курс доллара в 2,58 рубля установили в Альфа-Банке, Банке "Решение" и БСБ Банке. Американскую валюту по курсу 2,585 рубля реализовывают в БНБ-Банке и Технобанке, по 2,586 рубля - в Абсолютбанке и МТБанке. В других обменниках доллар можно найти по курсу от 2,588 до 2,63 рубля.

Евро по лучшему курсу в 3,047 рубля продает в понедельник утром БСБ Банк и Технобанк. В Альфа-Банке, Беларусбанке и банке "Решение" евро можно купить по 3,05 рубля, в Абсолютбанке - по 3,051 рубля. В остальных местах по городу курс общеевропейской валюты колеблется от 3,053 до 3,1 рубля.

Выгоднее всего приобрести российский рубль по курсу 3,345 белорусского рубля за сотню в некоторых отделениях банка "Решение". В БСБ-Банке установлен курс в 3,346 рубля, в Технобанке - в 3,355 рубля. Другие банки предлагают российскую валюту по курсу от 3,357 до 3,43 белорусского рубля а сотню.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Первые торги на текущей неделе на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с удешевления доллара и российского рубля.
 
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