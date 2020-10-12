«Дима, организуй». Адвокат участника встречи с Лукашенко в СИЗО о том, что было на ней и после

Источник материала: Tut.by

Субботняя встреча Александр Лукашенко в СИЗО КГБ с политзаключенными, в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой, политтехнологом Виталием Шкляровым до сих пор в центре внимания из-за крайне скудной информации и о ее итогах, и об обсуждавшихся темах. В понедельник утром адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным и рассказал TUT.BY о его впечатлениях.



Скриншот сюжета на телеканале «Беларусь 1»

— Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Я увидел сегодня Виталия — его Лукашенко пригласил на разговор вместе с Тихановским и Бабарико, которых Виталий на этой встрече увидел впервые. Они провели пять часов — разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе, — рассказал Гашинский.

После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался что давно не был в бане.

— Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех отвезли в баню без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой. Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца.

Гашинский считает, что по политическим заключенным уже принято решение.

— Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано, — резюмировал адвокат.

На встрече в субботу присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также были Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей. Рабцевичу и Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения.

В сюжетах, которые вышли на госТВ, а также в телеграм-канале «Пул первого», показали крупным планом почти всех участников встречи, в кадре только невозможно опознать мужчину в темной кепке, который сидит между юристами Знаком и Салеем. Не исключено, что это Сергей Тихановский.

За столом находилось как минимум 12 человек, помимо Лукашенко.