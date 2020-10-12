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Лукашенко: Предлагается 71 полномочие перенести от президента на все уровни власти

12.10.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы, заявил Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым, министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и министром финансов Юрием Селиверстовым. Они доложили о развитии национальной налоговой системы, передает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы. Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы, — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что налоговая система — один из основных элементов экономической политики, она должна быть простой и понятной для всех граждан.

— Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс — там, где нужно, точечно, насколько это возможно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться, — сказал Лукашенко.

 
 
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Правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы, заявил Александр Лукашенко.
 
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